В Подмосковье появились камеры, фиксирующие водителей с непристегнутым ремнем

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Камеры фото- и видеофиксации в Подмосковье начали выявлять в тестовом режиме водителей, не пристегивающихся ремнями безопасности, сообщил журналистам глава УГИБДД по Московской области Виктор Кузнецов.

"Что касается видеофиксации, мы будем это направление развивать. Тестируются у нас и ремни безопасности, и, возможно, гаджеты будут тестироваться. Человек, который будет нарушать правила, будет получать это все по почте, желательно по почте, чтобы не было дополнительных расходов", - сказал Кузнецов. Он добавил, что количество камер будет расти, но пока рано говорить о конкретных цифрах. Также некоторые камеры перевесят в другие места, чтобы было меньше жалоб от водителей.

С 1 декабря прошлого года в Москве появились камеры, штрафующие за езду без ремня безопасности и разговор по телефону за рулем. С начала работы по 16 декабря за такие нарушения было оштрафовано около 2,4 тыс. водителей.