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В Подмосковье из-за оттепели лед стал опасно тонким на 16 водоемах

Толщина льда на этих водоемах составляет меньше 7 сантиметров

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Спасатели предупредили о тонком льде на 16 водоемах Московской области.

"Ежедневная профилактическая работа проводится на 62 водоемах Московской области. Кроме бесед с рыбаками и отдыхающими на водоемах, спасатели измеряют толщину льда, которая варьируется от нуля до 50 см. В 14 городских округах опасность вызывают 16 водоемов, где толщина льда находится в пределах менее 7 см", - сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе Мособлпожспаса.

Причиной истончения льда в регионе стала оттепель. Выходить на лед стало опасно на Оку в Серпухове, Ступине, Кашире, Озерах, Луховицах, Москва-реку в Коломне, Бронницах и Жуковском, Яузу в Мытищах, Вохонку в Павловском Посаде, Пахру в Подольске, Волгу в Дубне, реку Нерская, озера Островное и Светлое в Воскресенске и Шатурскую группу озер в Рошале.

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