Более 15 тыс. елок отправили на вторичную переработку в Подмосковье за 10 дней

КРАСНОГОРСК, 25 января. /ТАСС/. Более 15 тыс. елок отправили на вторичную переработку за первые 10 дней в Подмосковье по акции "Подари вторую жизнь своей елке". Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

"За первые 10 дней экологической акции "Подари вторую жизнь своей елке" жители Подмосковья сдали более 15 тыс. новогодних деревьев, бывших в употреблении. Это ровно в пять раз больше, чем в прошлом году за аналогичный период", - сообщили в пресс-службе.

Там отметили, что акция "Подари вторую жизнь своей елке" продлится в регионе до 15 февраля. Всего в Московской области открыто 224 пункта приема елок. Кроме этого, жители Московской области могут привезти свои ели на 45 площадок "Мегабак". Полный список всех адресов площадок доступен на официальных сайтах Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области, муниципалитетов региона, а также на сайтах проекта "Мегабак", ассоциации председателей советов многоквартирных домов региона и ассоциации общественного контроля в сфере ТКО.

"Объем уже собранных на сегодня елей равен количеству деревьев в среднестатистическом городском парке. Важно, что все новогодние деревья, сданные жителями на пунктах приема елок и пунктах "Мегабак", напрямую направлены на вторичную переработку, и в дальнейшем это сырье будет использовано для высадки новых деревьев в Подмосковье", - подчеркнул министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский, чьи слова приводит пресс-служба.

Основной целью акции является предоставить комфортные условия в обращении с сезонным крупногабаритным мусором, чтобы ели не выкидывались навалом в придомовые контейнерные площадки и в мусоропроводы многоквартирных домов. Кроме поддержания чистоты в городских округах эта акция оказывает содействие по восстановлению зеленого хвойного фонда Подмосковья.

"В результате реализуемой в Московской области программы по формированию комплексной системы обращения с ТКО, уже сейчас коммунальные отходы в Подмосковье перерабатываются на 10 предприятиях по переработке отходов (КПО), а объем направленных в Подмосковье за два года на вторичную переработку твердых коммунальных отходов достиг 2 млн тонн. Работа всех этих предприятий должна в дальнейшем довести объем захоронения ТКО до минимума от образуемых отходов, что является одной из основных целей национального проекта "Экология", - заключили в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.