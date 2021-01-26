В МЧС предупредили о мокром снеге и гололеде в Подмосковье ночью 26 января

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Налипание мокрого снега, гололед и сильный ветер ожидаются в Подмосковье с вечера 26 января и до утра 27 января. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

"Согласно прогнозу погоды федерального государственного бюджетного учреждения "Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", в период с 18:00 мск 26 января до 10:00 мск 27 января по Московской области местами ожидаются осадки - мокрый снег, снег, налипание мокрого снега, гололед, сильная гололедица, усиление юго-восточного ветра с порывами 12-17 метров в секунду", - сказали в пресс-службе.

В связи с непогодой в МЧС советуют пешеходам обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, избегать деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска - мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов. Водителям стоит быть осторожными за рулем, не развивать скорость большую, чем позволяют погодные и дорожные условия, проявлять особую осторожность на перекрестках и пешеходных переходах, а также соблюдать дистанцию.