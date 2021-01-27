Около 1 тыс. жителей Подмосковья привились вакциной "Эпиваккорона"

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Порядка 1 тыс. человек в Московской области в рамках вакцинации от коронавирусной инфекции поставили вакцину "Эпиваккорона", об этом в среду сообщила пресс-служба Московской областной думы.

"Регионом получено 2 тыс. доз "Эпиваккороны", этой вакциной привиты 1 тыс. человек (все дозы использованы)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что всего в регионе функционируют около 150 стационарных пунктов вакцинации населения. В основном при вакцинации населения используется вакцина "Спутник V".

В пресс-службе отметили, что в феврале текущего года регион получит более 200 тыс. доз вакцины "Спутник V".

Как ранее сообщила пресс-служба министерства здравоохранения региона, в Московской области уже привито около 60 тыс. человек.