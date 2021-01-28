В Подмосковье в четверг и пятницу может выпасть около четверти месячной нормы осадков

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Около четверти месячной нормы осадков может выпасть в Московской области в четверг и в пятницу. Дорожные службы региона переведены на усиленный режим работы, сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

"В связи с осадками в виде мокрого снега, начавшегося минувшей ночью, дорожные и коммунальные службы Московской области переведены в режим усиленной работы. Ожидается, что в регионе в четверг и в пятницу выпадет до четверти месячной нормы осадков - 5-10 см снега. В уборке и очистке дорожной сети, общественных территорий и дворов задействованы около 2,5 тыс. единиц спецтехники и свыше 16,2 тыс. дорожных рабочих и дворников", - говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что минувшей ночью была проведена обработка проезжей части на основных вылетных магистралях и маршрутах общественного транспорта. Всего дорожные службы очистили и обработали противогололедными материалами порядка 11 тыс. километров дорог.

"Мы ожидаем высокоинтесивные осадки и образование гололедицы, поэтому будем стараться максимально оперативно обеспечить комфортный и безопасный проезд транспорта и пешеходное движение на дорогах Подмосковья", - привели в пресс-службе слова министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексея Гержика.