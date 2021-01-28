Путепровод через железную дорогу около платформы Жаворонки открыли в Подмосковье

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев открыли движение по путепроводу через железнодорожные пути Белорусского направления МЖД вблизи станции Жаворонки в Одинцовском городском округе Подмосковья. Новый объект предоставляет автомобилистам возможность с комфортом доехать от Можайского до Киевского шоссе и далее до Калужского и Варшавского шоссе, не выезжая на МКАД и ЦКАД.

"Совместный проект с Андреем Юрьевичем [Воробьевым]. В Крекшино [ранее] построили путепровод и договорились продолжить соединительную трассу от Киевки до Можайки и до Минки, сделать полноценный путепровод. Чем больше мы занимаемся железными дорогами, тем больше интенсивность движения поездов, и жителям невозможно переехать через пути без путепровода", - сказал Собянин.

Мэр добавил, что в целом в Москве за последние 10 лет было построено 17 путепроводов, еще шесть таких объектов находятся в проектировании и строительстве. "Небольшой проект, но очень важный, потому что он соединяет несколько магистралей вылетных - Можайку, Минку, Киевку, ну, и дальше мы по своей программе идем до Калужки, и, по сути дела, выходим на Варшавское шоссе в Московской области. Проект интересный и важный, поздравляю с его окончанием. Андрей Юрьевич, спасибо за поддержку и помощь, проект важный и для Москвы, и для Подмосковья", - добавил он.

Воробьев в свою очередь отметил, что столица и область вместе работают над проектом пригородного сообщения в Московской агломерации.

"Частота [движения поездов], плотность населения в нашем регионе очень высокая. Такие переезды просто делают жизнь огромного количества людей комфортной. Стоять по часу-полтора возле закрытого шлагбаума - точно хорошо на настроение не влияет: люди опаздывают, испытывают сложности. Большая президентская программа. Сергей Семенович помогал с этим переездом", - отметил губернатор.

По его словам, в разных частях Московской области реализуют 27 подобных проектов. Следующим планируется открыть переезд в Лобне. "Сегодня очень приятное событие, я надеюсь, что сотни тысяч человек почувствуют совершенно другое качество жизни, будут быстрее добираться домой, передвигаться быстрее по области. Хочу сказать слова благодарности строителям: у нас они научились строить, сдавать объекты досрочно", - заключил Воробьев.

Путепровод через ж/д пути

Как уточнили в пресс-службе мэра и правительства Москвы, регулируемый железнодорожный переезд вблизи станции Жаворонки давно исчерпал свою пропускную способность: постоянные автомобильные заторы перед переездом создавали неудобства как для автомобилистов, так и для местных жителей. Не менее проблемным был и выезд из Жаворонков на Можайское шоссе, заторы на перекрестке шоссе с 1-й и 2-й Советскими улицами также носили хронический характер.

"Для решения этих проблем в ноябре 2019 года было начато строительство автодорожного путепровода через ж/д пути и реконструкция участка Можайского шоссе в селе Жаворонки. Работы ведутся за счет Адресной инвестиционной программы Москвы и являются частью проекта создания поперечной связи от Можайского до Варшавского шоссе. Новая трасса соединит активно развивающиеся московские поселения - Марушкинское, Первомайское, Десеновское и Троицк - с подмосковными городами Одинцово и Подольск. В зоне тяготения новой трассы проживает около 500 тыс. человек", - сообщили в пресс-службе.

Первый этап реконструкции дорожной сети в селе Жаворонки был завершен в январе 2021 года. Его ключевой объект - путепровод над путями Белорусского направления МЖД - представляет собой двухполосную эстакаду длиной 561 м, соединяющую 1-ю Советскую улицу с улицей Красный Воин. Также в рамках первого этапа проекта было реконструировано 2,1 км прилегающей улично-дорожной сети, построены две разворотные эстакады на Можайском шоссе, движение по которым было открыто в декабре 2020 года. Для удобства пешеходов построен надземный переход через Можайское шоссе в районе пересечения с 1-й Советской улицей.

"Ранее движение через село Жаворонки было ограничено ж/д переездом, интенсивность движения поездов на котором составляет до 95 поездов в сутки: интервал движения в часы пик от 5 до 15 мин.; внепиковые часы от 6 до 25 мин., интенсивность движения автотранспорта [при этом] - 14 тыс. авто в сутки. Также на участке 400 м в районе ж/д переезда за 2019-2020 годов было девять случаев наезда поездов со смертельным исходом", - уточнили в пресс-службе губернатора Подмосковья.

Там добавили, что ранее ожидание во время закрытия ж/д переезда в сутки для автотранспорта в среднем составляло порядка шести часов, время в пробке достигало 40 минут. После запуска движения по путепроводу время в пути сократится до одной минуты.