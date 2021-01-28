Около 13 тыс. машин проехали по Репинской развязке в первый день после открытия

ОДИНЦОВО, 28 января. /ТАСС/. Порядка 13 тыс. автомобилей проехали по новой развязке в подмосковных Химках в первый день после ее открытия. Об этом сообщил журналистам в четверг губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Мы переезд в Химках открыли. В первый день проехало 13 тыс. машин при [пропускной] мощности [объекта] в 14 [тыс. машин]. Это лишний раз доказывает, насколько востребованы такие переезды и насколько эффективно они работают. То есть деньги, которые мы инвестируем в инфраструктуру, они безусловно окупаются. И на качестве жизни, и с точки зрения развития экономики", - сказал Воробьев.

В апреле 2019 года во время посещения НПО "Энергомаш" президент РФ Владимир Путин поручил решить проблему транспортного соединения между старыми и новыми Химками. Из-за разделения этого подмосковного города Ленинградским шоссе и железной дорогой жители могли добраться из одной части города в другую только по Юбилейному проспекту. Строительство объекта было реализовано по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

Развязка на пересечении Ленинградского шоссе и ул. Репина построена в рекордные сроки - всего за один год, работы завершились досрочно в январе этого года. Ее общая площадь составила порядка 40 тыс. кв. м. Протяженность основного хода - 0,8 км с путепроводом, длина которого - 158 м. Число полос движения по основному ходу - от двух до пяти с расчетной скоростью 70 км/ч. В рамках проекта проведена реконструкция улиц Дружбы, 9 мая и Репина.

Согласно расчетам, новая развязка улучшит транспортную доступность. По новой дороге автомобилисты смогут проезжать через Ленинградское шоссе всего за 15 минут. Ранее время пути из одной части города в другую в час пик составляло не менее одного часа, а пробки достигали 7-9 баллов.

Репинская развязка решает транспортную проблему для 260 тыс. жителей Химок, где в старой части города проживает около 100 тыс. человек, в новой - порядка 160 тыс. Кроме того, развязка обеспечит транспортную доступность промышленной части города, что приведет к возможному увеличению числа рабочих мест до 28 тыс. На этих территориях находится более 1,4 тыс. объектов промышленности и торговли.