Более 5 млн ПЦР-исследований на коронавирус провели в Подмосковье

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Свыше 5 млн ПЦР-исследований на наличие новой коронавирусной инфекции провели в Московской области, в сутки проводится около 30 тыс. исследований. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья.

"С начала пандемии в Московской области провели более 5,3 млн ПЦР-исследований на новую коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что ПЦР-тестирование проводится бесплатно при наличии симптомов респираторного заболевания. Для лиц без признаков ОРВИ, гриппа, коронавирусной инфекции и пневмонии анализ является платным.

Кроме того, в регионе организовано смс-информирование о результатах ПЦР-исследований на коронавирус.

"ПЦР-диагностика позволяет определить, болеет человек коронавирусом в настоящий момент или нет. В Подмосковье в проведении исследований задействованы 18 лабораторий, включая 6 частных. Благодаря этому в сутки в Подмосковье проводится порядка 30 тыс. ПЦР-исследований на коронавирус", - приводятся в тексте слова министра здравоохранения Московской области Светланы Стригунковой.