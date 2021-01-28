Пункт вакцинации от COVID-19 открылся в ТРК "Vegas Крокус Сити" в Красногорске

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Пункт вакцинации населения от новой коронавирусной инфекции заработал в торгово-развлекательном комплексе "Vegas Крокус Сити" в Красногорске, сообщила в четверг пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области.

"В Подмосковье продолжается кампания по массовой вакцинации от COVID-19. Сделать прививку от новой коронавирусной инфекции можно в поликлинике, передвижных ФАПах. Для удобства жителей пункты вакцинации открываются и в торговых центрах. Сегодня такой пункт заработал в ТРК "Vegas Крокус Сити" в Красногорске", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в этом пункте работают сотрудники Красногорской городской больницы №1. Прием пациентов проводится ежедневно с 14:00 до 20:00 в порядке живой очереди.

"В Красногорске это первый пункт вакцинации, размещенный в торговом центре. Мы стремимся сделать вакцинацию наиболее удобной и доступной для жителей и гостей нашего округа. Многие могут совместить привычные дела и покупки с заботой о здоровье. Пункт вакцинации принимает пациентов без записи, достаточно паспорта и полиса ОМС", - приводятся в сообщении слова главного врача Красногорской городской больницы №1 Анжелики Евзерихиной.

Первый пункт вакцинации в ТЦ в Подмосковье был открыт 21 января в "Меге Химки". Мобильные пункты вакцинации против новой коронавирусной инфекции пока планируется открыть в 11 торговых центрах на территории Московской области. При популярности пунктов вакцинации в торговых центрах власти рассмотрят вопрос об увеличении их числа.