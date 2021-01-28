Карта "Тройка" начнет действовать на всех городских маршрутах Подмосковья с 1 февраля

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Столичная карта "Тройка" заработает на всех маршрутах общественного транспорта Московской области с 1 февраля. Об этом сообщила в четверг первый замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры региона Анна Кротова.

"Карта "Тройка" на маршрутах московской области протестирована в городе Королеве. 500 человек принимали участие в тестировании. Все работает корректно. <…> С 1 февраля мы готовы запустить карту "Тройка" на всех городских маршрутах Московской области - это 53 городских округа, это 1,1 тыс. автобусов и порядка 300 маршрутов", - сказала Кротова в эфире телеканала "360".

Она отметила, что московской билетной системой можно будет пользоваться в наземном транспорте Москвы и Подмосковья, метро, на МЦК и МЦД. "Единая объединенная карта, когда уже по факту "Стрелка" сольется полностью с "Тройкой", будет у нас к сентябрю", - добавила Кротова.

18 ноября 2020 года власти Москвы и Подмосковья совместно со Сбербанком заключили трехстороннее соглашение, подразумевающее создание и стратегию развития единой билетной системы на территории Московского региона.