В Подмосковье планируют проводить вакцинацию от ковида в клубах "Активного долголетия"

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Участники проекта "Активное долголетие" в Московской области смогут пройти вакцинацию от новой коронавирусной инфекции при посещении клубов. Об этом в четверг в эфире телеканала "360" сообщила министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова.

"У нас на этой неделе в Королеве будет вакцинация именно в клубах "Активное долголетие". Конечно, мы распространим эту практику на всю Московскую область", - сказала Стригункова.

Клубы регионального проекта "Активное долголетие" начали возобновлять свою деятельность после введенных из-за распространения коронавируса ограничений с 22 января.

Проект "Активное долголетие" был запущен в Московской области 1 октября 2019 года. Его постоянными участниками являются свыше 50 тыс. жителей региона старшего возраста.