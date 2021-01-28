Около 70 тыс. человек привились от коронавируса в Подмосковье

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Около 70 тыс. жителей Московской области прошли вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщила в четверг министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова.

"Всего на сегодняшний день <…> мы вакцинировали [от коронавируса] 70 тыс. [человек]. Наращиваем темп. У нас на конец декабря было 500-700 [прививок от коронавируса] в день, на прошлой неделе - 6 тыс., за вчерашний день мы сделали 7,2 тыс. [прививок]", - сказала Стригункова.

Она отметила, что около 38% вакцинированных от COVID-19 в Московской области - люди старше 60 лет.

Министр добавила, что около 60% жителей записываются на вакцинацию в поликлиниках, через региональный портал госуслуг - 25% и по телефону 122 - 15%. Также Стригункова напомнила, что в Подмосковье заработали мобильные пункты вакцинации против новой коронавирусной инфекции в крупных торговых центрах.

Подмосковье находится на третьем месте после Москвы и Санкт-Петербурга по числу заразившихся в России. Всего выявлено 189 547 случаев заражения, выздоровели 149 984 человека, умерли 3 657.