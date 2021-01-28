Тематические "Тройки" выпустят в честь запуска столичной билетной системы в Подмосковье

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Специальные карты "Тройка", посвященные запуску московской билетной системы на городских маршрутах Московской области с 1 февраля, появятся в продаже в кассах автовокзалов. Об этом сообщается в четверг в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"С февраля Москва и Подмосковье объединяют транспортные системы! Жители смогут пользоваться картой "Тройка" пока только на городских маршрутах - их больше 300 в Московской области. Это только первый этап запуска, но уже важный шаг для создания единого транспортного пространства между Москвой и областью. И приятный бонус: мы выпустим ограниченную серию специальных карт "Тройка", посвященных этому событию, - они появятся в автовокзалах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках второго этапа запуска столичной билетной системы, который будет запущен после завершения тестирования, по карте "Тройка" можно будет проехать на пригородных маршрутах с зональной системой тарификации.

"Столичная билетная система позволит повысить качество транспортных услуг в Московской области. А миллионы жителей, ежедневно совершающих поездки в Москву и обратно, будут пользоваться одной, самой безопасной и современной картой", - отметил заммэра Москвы Максим Ликсутов, чьи слова приводятся в сообщении.

Ранее первый замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры региона Анна Кротова в эфире телеканала "360" сообщила, что столичная карта "Тройка" начнет действовать на всех городских маршрутах Московской области с 1 февраля.

18 ноября 2020 года власти Москвы и Подмосковья совместно со Сбербанком заключили трехстороннее соглашение, подразумевающее создание и стратегию развития единой билетной системы на территории Московского региона.