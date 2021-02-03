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Пандемия COVID-19
Обновлено 

В Подмосковье выявили 773 заразившихся коронавирусом за сутки. Это минимум с 13 ноября

За весь период в регионе выявили 194 636 заболевших

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Число новых случаев заражения коронавирусом в Московской области возросло за сутки на 773. Это минимум с 13 ноября, сообщили в среду журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

Всего в регионе выявили 194 636 заболевших.

Во вторник по выздоровлению были выписаны 990 человек, за все время выздоровели 156 107. Зарегистрировано 37 летальных исходов за сутки, всего умер 3 871 человек.

В настоящее время продолжают лечение 35 658 пациентов.

В новость внесены изменения (11:50 мск) - добавлены подробности по тексту.

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РоссияПандемия COVID-19
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