Более 30 тыс. елок сдали на переработку в Подмосковье за две недели

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Жители Московской области сдали более 30 тыс. новогодних деревьев на переработку в рамках экологической акции "Подари елке вторую жизнь". Это почти в 1,5 раза больше, чем за весь период проведения акции в прошлом году, в среду сообщила пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства региона.

"За две недели экологической акции "Подари вторую жизнь своей елке" жители Подмосковья сдали более 30 тыс. новогодних деревьев. Это уже почти в 1,5 раза больше, чем в прошлом году за весь период акции. В 2020 году общее количество собранных елей составило 23,5 тыс.", - говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что акция продлится в Подмосковье до 15 февраля. Всего в регионе открыто более 220 специальных пунктов для приема елей. Также жители Московской области могут привезти свои ели на 45 площадок "Мегабак".

"Лидерами на сегодняшний день по сбору елок является Рузский кластер Подмосковья, в частности жители Красногорска и Одинцово. Здесь со всего кластера региональные операторы вывезли на вторичную переработку около 11 тыс. хвойных деревьев", - процитировали в пресс-службе слова министра жилищно-коммунального хозяйства региона Антона Велиховского.