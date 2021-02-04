Около 3 тыс. единиц техники вывели на уборку дорог и дворов в Подмосковье из-за снегопада

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Дорожные и коммунальные службы Подмосковья работают в усиленном режиме из-за снегопада. В уборке и очистке дорожной сети, общественных территорий и дворов задействовано около 3 тыс. единиц спецтехники и свыше 17 тыс. дорожных рабочих и дворников, сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

"Сейчас осадки в виде снега продолжаются, на дорожной сети работают более 2,3 тыс. дорожных рабочих и свыше 1,5 тыс. единиц спецтехники. Также ведется уборка дворовых и общественных территорий. В настоящий момент в работах по уборке снега во дворах и на общественных пространствах задействовано более 15 тыс. дворников и свыше 1,4 тыс. единиц техники", - цитирует пресс-служба министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексея Гержика.

"В первую очередь очищаем выходы из подъездов и пешеходные дорожки, которые ведут к остановкам общественного транспорта и другим социально значимым объектам коммуникаций. Затем внутриквартальные проезды и детские площадки. Также важно качественно обрабатывать детские площадки, чтобы дети и родители могли с комфортом проводить на них время", - добавил министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин, чьи слова приводятся в сообщении.

Уточняется, что сегодня противогололедными материалами обработали более 12,5 тыс. км региональных и муниципальных дорог.

Минтранс напоминает, что температура в четверг ночью в Московской области упадет до минус 17 градусов, на дорогах возможна гололедица. В Московском регионе вечером может выпасть до 10 мм осадков.