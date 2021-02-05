МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Свыше 110 тыс. жителей Московской области прошли вакцинацию от новой коронавирусной инфекции. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства здравоохранения региона.

"К нам продолжает поступать вакцина "Спутник V". Мы получили еще 43 тыс. доз, а всего в Московскую область поступило 214 тыс. доз вакцины. Вакцинацию от COVID-19 в Подмосковье прошли уже более 110 тыс. человек", - процитировали в пресс-службе слова министра здравоохранения Московской области Светланы Стригунковой.

В пресс-службе добавили, что на вакцинацию в поликлинику можно записаться на портале госуслуг, по телефону 122, в поликлинике и МФЦ. Сделать прививку без предварительной записи можно в мобильных комплексах или торговых центрах. Достаточно иметь при себе паспорт и полис ОМС.

Также в министерстве напомнили, что сделать прививку от коронавируса могут лица старше 18 лет, не имеющие противопоказаний. Вакцинация проводится бесплатно.