Международный фестиваль науки пройдет в Подмосковье с 8 по 19 февраля

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. VI Международный фестиваль науки пройдет в Московской области с 8 по 19 февраля. Участие в мероприятии примут свыше 3 тыс. человек, сообщила в пятницу пресс-служба Министерства образования Подмосковья.

"С 8 по 19 февраля Московский государственный областной университет проводит VI Международный фестиваль науки, в котором примут участие более 3 тысяч человек - ученые, молодые исследователи, преподаватели, студенты, аспиранты, школьники, педагоги образовательных и научных организаций России и Подмосковья, а также ученые и представители посольств из стран ближнего и дальнего зарубежья", - приводятся в сообщении слова министра образования Московской области Ирины Каклюгиной.

Отмечается, что фестиваль нацелен на привлечение талантливой молодежи и развитие лидерства Подмосковья в разработке и внедрении научных инноваций мирового уровня.

Как добавила Каклюгина, проведение фестиваля является хорошей возможностью продемонстрировать потенциал ученых региона. "Вход на фестиваль будет свободным для всех желающих. Приглашаю всех присоединиться", - резюмировала министр.