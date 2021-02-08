В Подмосковье в 2021 году реконструируют восемь железнодорожных станций

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Работы по реконструкции будут проводиться в 2021 году в Московской области на Савеловском, Павелецком, Горьковском и Казанском железнодорожных направлениях. Как сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК), предстоит обновить восемь остановочных пунктов.

"На остановочных пунктах Катуар, Карманово, Ковригино, Шугарово, Акри, Кабаново, Кривандино и Вялки демонтируют старые платформы и возведут новые по современным стандартам. <...> Также в 2021 году будут проведены работы по модернизации навесов на 36 остановочных пунктах", - проинформировали в пресс-службе.

Там добавили, что для дополнительной безопасности на краях платформ установят противоскользящее покрытие. Также для комфортного передвижения маломобильных пассажиров будут оборудованы пандусы, а для удобства слабовидящих появится полоса безопасности из тактильной плитки. Место старых люминесцентных ламп на станциях займут современные светодиодные светильники.

"Чтобы пассажирам было удобнее ориентироваться, на платформах обновят системы визуального и вербального информирования, навигацию. А для комфортного ожидания поезда установят лавочки. Навесы для защиты от осадков на остановочных пунктах будут заменены на современные", - рассказали в ЦППК.

Там подчеркнули, что строительно-монтажные работы не повлияют на работу станций. Чтобы пассажиры могли пользоваться пригородными поездами во время реконструкции в привычном режиме, поблизости возведут временные деревянные платформы.

"Все работы на станциях проходят в рамках реализации совместной с ОАО "РЖД" инвестиционной программы. <...> В 2020 году компания реконструировала и модернизировала шесть остановочных пунктов", - заключили в пресс-службе.