Губернатор Подмосковья сообщил о снятии большинства ограничений в регионе

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Практически все ограничения, введенные в Московской области из-за ситуации с коронавирусом сняты. Регион возвращается к обычной жизни, сообщил в понедельник в ходе совещания с зампредами правительства и главами городских округов губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

"По сути, все ограничения сняты. Массовые мероприятия - остались ограничения, но трибуны, спортивные мероприятия можно посещать при соблюдении определенных современных стандартов. Поэтому мы, по сути, переходим в обычный, штатный режим работы, и, конечно, здесь ключевое, определяющее значение для жизни нашего региона имеет экономика", - сказал он.

Подмосковье находится на третьем месте после Москвы и Санкт-Петербурга по числу заразившихся в России. Всего выявлено 200 203 случая заражения, в том числе 912 за последние сутки. Выздоровели 161 059 человек, умерли 4 036.

Ранее Воробьев сообщал, что власти Московской области отменят все ограничения, введенные из-за ситуации с коронавирусом, если число выявляемых случаев заражения снизится до менее чем 900 в день.

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