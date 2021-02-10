Около 330 млн рублей направят на развитие наукоградов в Подмосковье в 2021 году

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Порядка 330 млн рублей направят на развитие подмосковных наукоградов в 2021 году, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

"Из регионального бюджета на развитие наукоградов в этому году будет направлено почти 158 млн рублей, еще более 138 млн подмосковные технополисы получат из федерального бюджета. Собственные затраты муниципалитетов на поддержку научно-технического потенциала составят более 32 млн рублей", - процитировали в пресс-службе министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерину Зиновьеву.

В министерстве пояснили, что выделенные средства направят на развитие научно-производственного комплекса наукоградов, сохранение и улучшение инфраструктуры, а также на мероприятия, способствующие реализации инновационных проектов.

В Московской области располагаются восемь наукоградов: Дубна, Пущино, Черноголовка, Королев, Реутов, Жуковский, Протвино и Фрязино.