Около 3 тыс. единиц спецтехники вывели на уборку снега в Подмосковье

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Около 3 тыс. единиц спецтехники и свыше 17 тыс. дворников задействовали в уборке снега в Московской области. Противогололедными материалами обработали свыше 15 тыс. км региональных дорог. Об этом в среду сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

"Дорожные и коммунальные службы Московской области работают в усиленном режиме. Прошлой ночью на территории региона наблюдались осадки в виде снега. В уборке снега и очистке дорожной сети, общественных территорий и дворов задействованы более 17 тысяч рабочих и дворников, около 3 тысяч единиц спецтехники", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за минувшую ночь очищено и обработано противогололедными материалами порядка 15,3 тыс. километров областных дорог. "В пятницу мы ожидаем обильный снегопад, поэтому проведем перевентивную обработку проезжей части на основных региональных трассах", - приводятся в сообщении слова министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексея Гержика.

В пресс-службе с ссылкой на министра благоустройства Подмосковья Михаила Хайкина пояснили, что ночью от снега и наледи обработали реагентами около 10 млн кв. м пешеходных дорожек, вывезли 2,6 тыс. куб. м снега. "Для уборки снега днем будут выведены 15,5 тыс. дворников и 1,4 тыс. единиц техники. В работах по уборке снега во дворах и на общественных пространствах было задействовано 7,6 тыс. дворников и 959 единиц спецтехники. По мере ухудшения погодных условий мобилизуем все силы", - добавил Хайкин.

В материале поясняется, что в среду в Московской области будет облачно с прояснениями, температура воздуха днем составит около минус 15 - минус 10 градусов, к вечеру опустится до минус 17 градусов. На дорогах местами возможна гололедица, в некоторых округах ожидается небольшой снег.

Кроме того, на 12-14 февраля в Московском регионе объявлено штормовое предупреждение - южный циклон принесет сильный снегопад. Ветер усилится до 15-20 м/с с метелью. На дорогах возможен гололед и сильные заносы. Прирост снежного покрова может составить около 25-40 см. "В связи с ухудшением погодных условий, обращаем внимание автомобилистов на возможные затруднения движения на дорогах. Минтранс Мособласти в этот период призывает отказаться от дальних поездок на личном транспорте и воспользоваться общественным. Будьте аккуратны и внимательны на дорогах, железнодорожных путях, посадочных площадках и остановочных пунктах. Если пользуетесь личным транспортом, будьте аккуратны и внимательны, не паркуйте машины на проезжей части, чтобы не препятствовать работе дорожных и коммунальных служб. Неукоснительно соблюдайте ПДД, не маневрируйте и держите дистанцию, соблюдая скоростной режим", - добавили в пресс-службе.