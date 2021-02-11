Орнитологи впервые за полвека обнаружили болотную сову на территории Московского региона

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Орнитологи зафиксировали особь болотной совы впервые с 1960-х годов на территории Московского природно-исторического парка "Москворецкий" (расположен вдоль берегов Москвы-реки от Строгино до Филевской поймы). Ранее считалось, что этот вид исчез из Московского региона, сообщила в четверг пресс-служба Министерства экологии и природопользования Московской области.

"Впервые с 1960-х годов на территории Московского региона орнитологи зафиксировали особь болотной совы. Этот вид не занесен в Красную книгу Московской области только по причине отсутствия достоверных данных о ее гнездовании в Подмосковье за период более 50 лет. Не исключено, что данный вид еще проявит себя в ближайшем будущем на территории Подмосковья", - приводятся в сообщении слова министра экологии и природопользования области Андрея Разина.

В сообщении отмечается, что этот крылатый хищник проживал на территории Евразии еще до окончания ледникового периода. И в отличие от многих других видов птиц болотные совы смогли приспособиться к изменяющемуся климату и отлично пережили все природные катаклизмы. Самые древние останки совы датируются третьим тысячелетием до нашей эры, найдены они были во Франции при археологических раскопках.

Глава Минэкологии также напомнил, что в третье издание Красной книги Московской области вошли несколько видов совообразных и, в частности, ястребиная сова. Этой птице присвоена первая категория - вид, находящийся в области под угрозой исчезновения. Молодые особи этого вида были зафиксированы в Луховицах, Талдомском, Сергиево-Посадском, Пушкинском г.о. Московской области. Ястребиная сова остерегается людей, предпочитает преимущественно глухие таежные леса, а в Подмосковье ее привлекают сосновые боры с верховыми болотами. Самыми большими лимитирующими факторами для данного вида являются рубки леса, осушение болот, урбанизация территорий.