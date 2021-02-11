Жители Подмосковья смогут пройти вакцинацию от коронавируса в МФЦ 12 февраля

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Вакцинация населения от новой коронавирусной инфекции пройдет в МФЦ Московской области 12 февраля. Предварительная запись на вакцинацию не требуется, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

"МФЦ - это место притяжения людей в любом городе. В рамках кампании по вакцинации мы решили выделить отдельный день для того, чтобы люди могли совместить заботу о здоровье и необходимые дела. С 8 часов утра до 8 вечера 12 февраля медицинские специалисты местных больниц будут вакцинировать всех желающих. Каждого пациента осмотрит терапевт и в случае отсутствия противопоказаний будет введен первый компонент вакцины "Спутник V", - привели в пресс-службе слова министра здравоохранения Московской области Светланы Стригунковой.

Со списком МФЦ, в которых пройдет вакцинация, можно ознакомиться на сайте Минздрава Подмосковья. В министерстве пояснили, что предварительно записываться на вакцинацию в МФЦ 12 февраля не нужно.

На вакцинацию в медучреждениях Подмосковья можно записаться на портале госуслуг, по телефону 122, в поликлинике и МФЦ. Для удобства жителей прием пациентов проводится не только в поликлиниках, но также в мобильных ФАПах и в пунктах вакцинации в торговых центрах.