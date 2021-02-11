В ГУ МЧС напомнили о снегопаде и сильном ветре в Москве 11 февраля

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Столичный главк МЧС РФ напомнил о неблагоприятных погодных условиях, которые ожидаются в Москве в ближайшее время.

"Согласно прогнозам синоптиков Росгидромета, с 00:00 12 февраля в Москве ожидаются снег, метель, усиление ветра с порывами до 20 м/с. На дорогах снежные заносы и накаты", - сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС. Спасатели рекомендуют воздержаться от поездок на личном автотранспорте и обходить на улице шаткие конструкции.

Накануне МЧС распространило экстренное предупреждение о непогоде в Московском регионе.