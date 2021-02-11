Более 500 экологических мероприятий планируют провести в Подмосковье в 2021 году

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Свыше 500 экологических мероприятий и акций пройдут на территории Подмосковья в нынешнем году. Об этом сообщила в четверг журналистам заместитель председателя комиссии по экологии, природопользованию и сохранению лесов Общественной палаты Московской области Ульяна Белова.

"В 2021 году запланировано более 500 экологических мероприятий", - сказала Белова.

Она отметила, что в День эколога (5 июня) в Подмосковье проведут плоггинг - пробежку в лесопарковых зонах с уборкой мусора. Также будут организованы экскурсии на комплексы по переработке отходов, экосплав и уборка русел рек, ежемесячные акции по приему вторсырья, в частности, электроники, шин, бумаги и пластика. Кроме того, в этом году планируется обучить более 200 экоактивистов.