Около половины жителей Подмосковья практикуют раздельный сбор мусора

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Порядка 50% жителей Подмосковья в той или иной степени вовлечены в раздельный сбор отходов, однако тех, кто это делает постоянно и активно, меньше. Об этом в четверг сообщил заместитель директора Государственного казенного учреждения Московской области "Дирекция по организации обращения с отходами" Министерства жилищно-коммунального хозяйства региона Владимир Мурашов.

"Около 50% населения вовлечены в раздельный сбор отходов, но более активно, я думаю, меньше", - сказал он.

Мурашов отметил, что в 2019 году на вторичную переработку было отправлено около 1,2 млн тонн твердых коммунальных отходов, а в 2020 году - 1,3 млн тонн. В этом году планируется отправить на вторсырье как минимум такой же объем.

"Наше ведомство в 2020 году осенью провело опрос [о раздельном сборе отходов]. <…> Только каждый четвертый знает адреса пунктов приема на переработку. Еще четверть опрошенных признались, что утилизация мусора является для них проблемой, 12% из них не знают, куда сдавать отходы, а 56% жителей складируют отходы в общий бак", - добавил заместитель начальника управления Главного управления социальных коммуникаций Московской области Роман Кирица.

Повсеместный раздельный сбор мусора в Московской области запустили с 1 января 2019 года. В регионе он основывается на принципе двух потоков: жители должны разделять бытовые отходы на перерабатываемые и неперерабатываемые. Соответственно, контейнерные площадки оборудуют синими и серыми баками.