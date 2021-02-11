Власти Подмосковья рассчитывают в феврале привить от коронавируса около 200 тыс. человек

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Около 200 тыс. жителей Московской области планируют привить от новой коронавирусной инфекции в феврале. Об этом в четверг эфире программы "Вести" на телеканале "Россия-1" сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

"План поставлен - 3,6 млн [жителей привить в Подмосковье], поэтому в день мы уже наращиваем [темпы вакцинации]. Начинали с 1 тыс., потом 5 тыс. вакцин в сутки, сейчас мы дошли до 10 тыс. вакцин в сутки. В феврале, я думаю, мы привьем если не 200 тыс. [человек], то около того", - сказал Воробьев.

Ранее министерство здравоохранения региона сообщало, что в Московской области планируется привить от новой коронавирусной инфекции около 60% взрослого населения области. К настоящему времени количество жителей Подмосковья, сделавших прививку, превышает 160 тыс. человек.