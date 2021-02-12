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Неизвестные сообщили о минировании 25 школ в Подольске

По словам источника в правоохранительных органах, девять школ уже проверили, информация об их минировании не подтвердилась

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Анонимные сообщения об угрозе взрыва поступили в 25 школ Подольска. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Неизвестные направили анонимные сообщения в экстренные службы о заложенных взрывных устройствах в 25 школах в Подольске. В настоящее время девять школ проверено, информация об их минировании не подтвердилась. Продолжается проверка остальных школ", - сказал собеседник агентства.

Ранее в четверг сообщалось, что в Подмосковье проверяют ж/д станцию Люберцы-2 после сообщения о "минировании". Специалисты экстренных служб и правоохранители проверили ее и не нашли взрывоопасных предметов.

8 февраля сообщение в одной из социальных сетей об угрозе взрыва стало причиной массовой эвакуации школ в разных регионах России. Ни в одном из случаев взрывные устройства не обнаружили. В нескольких школах провели эвакуацию в целях безопасности. На следующей день неизвестные сообщали о "минировании" железнодорожной станции Люберцы-1 и порядка 20 школ. Информация также оказалась ложной.

Теги
Россия
Информация о минировании ж/д станции Люберцы-2 оказалась ложной
Специалисты не нашли взрывоопасных предметов
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