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Движение на нескольких трассах Московской области ограничили из-за уборки снега

В МВД попросили жителей по возможности пользоваться железнодорожным транспортом

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Движение автомобилей на некоторых трассах Подмосковья ограничено для работы снегоуборочной техники, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе областного главка МВД РФ.

"В Подмосковье, по прогнозам синоптиков, снегопад продлится до 14 февраля, в связи с чем на некоторых трассах региона ограничено движение для работы снегоуборочных машин", - сказали в ведомстве.

В полиции рекомендовали автомобилистам строго соблюдать ПДД, скоростной режим, держать дистанцию на дороге. Также в МВД просят по возможности пользоваться железнодорожным транспортом. "Принимая во внимание прогноз погоды, личный состав подмосковной Госавтоинспекции нацелен на оказание помощи водителям", - добавили в главке.

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