Более 20 тыс. дорожных рабочих и дворников убирают снег в Подмосковье

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Дорожные и коммунальные службы Подмосковья будут работать в усиленном режиме, пока не устранят последствия снегопада, всего для борьбы со снегом привлекли более 20 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Отмечается, что синоптики вчера зафиксировали абсолютный рекорд по выпавшей норме осадков для 12 февраля - 9 мм снега. Предыдущий рекорд - 7 мм - держался с 1973 года. Всего на территории региона к утру субботы выпало более 60% месячной нормы осадков. Больше всего снега выпало на юге Подмосковья.

"По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева все дорожные и коммунальные службы с 11 февраля переведены на усиленный режим работы. Для уборки дорог, дворовых территорий на период снегопада в Подмосковье мобилизовано рекордное число ресурсов с начала зимы - более 6 тыс. единиц техники и свыше 20 тыс. дорожных рабочих и дворников", - говорится в сообщении.

Как добавил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик, в период снегопадов проводится несколько циклов очистки и противогололедной обработки дорог. Сначала дорожные службы расчищают снег с проезжей части, затем обрабатывают противогололедными материалами, после чего производят повторную очистку. В первую очередь работы ведутся на вылетных магистралях, подъездных дорогах к объектам социальной инфраструктуры, маршрутах общественного транспорта, выездов из деревень, на подходах к автовокзалам, станциям и МЦД.

"Затем работы проводятся на менее интенсивных дорогах. Прошу жителей отнестись с пониманием: из-за непрерывных осадков уборка не прекращается, пока дорожники не устранят последствия снегопада, работа будет продолжаться в усиленном режиме. После окончания снегопада уборка снега проводится спустя пять часов на высокоинтенсивных и спустя 12 часов на низкоинтенсивных дорогах, скользкость ликвидируется в течение суток, вывоз снега производится в течение пяти суток после завершения снегопада", - уточняется в материале.

По прогнозам синоптиков, пик осадков ожидается в субботу, 13 февраля, до 15:00. Снегопад будет сопровождаться метелью, заносами на дорогах, ухудшением видимости. Дополнительно может выпасть около 15 мм снежных осадков. Общий прирост снежного покрова может достичь 30 см, местами - 50 см. Жителей Подмосковья призвали отказаться от необязательных поездок, не выезжать на дороги на личном транспорте, также не парковать машины на проезжей части, чтобы не ухудшать дорожно-транспортную ситуацию и не мешать работе снегоуборочной техники.