Коммунальщики Подмосковья очистили более 38 тыс. км дорог от снега за последние сутки

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Коммунальные службы Подмосковья очистили более 38 тыс. км дорог от снега за последние сутки. Специалисты продолжают работать в усиленном режиме, устраняя последствия сильных снегопадов, сообщили в воскресенье в пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

"Работы в круглосуточном режиме продолжатся, пока не будут устранены все последствия снегопада. За два дня в Московской области местами выпало до 60 см снега. Осадки составили 87% от нормы февраля. Данный снегопад занимает третье место среди самых сильных февральских снегопадов за последние полвека", - говорится в сообщении.

В очистке дорог, дворов, общественных территорий задействованы порядка 6 тыс. единиц спецтехники и 22 тыс. рабочих и дворников.

"За вчерашние сутки очищено от снега более 38 тыс. км областных дорог, расчищены свыше 31,4 млн кв. м пешеходных дорожек и подходов к подъездам", - говорится в сообщении.

По словам министра транспорта Подмосковья Алексея Гержика, за субботу и утро воскресенья проведено несколько циклов очистки от снега и обработки противогололедными материалами основных дорог - центральных улиц, вылетных магистралей, проездов экстренных служб.

"Также очищены основные выезды из 50 деревень, чтобы люди имели возможность выехать из своих домов. Сегодня основной упор дорожных служб сделан на уборку муниципальных дорог, маршрутов общественного транспорта, очистку дорог и подходов к автобусным остановкам, чтобы жители могли завтра беспрепятственно выехать из дома на машине или дойти пешком до остановки", - сказал Гержик.

По его словам, для полной ликвидации последствий снегопада потребуется пять дней.