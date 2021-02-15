Власти Подмосковья планируют вывезти с дорог весь выпавший снег к 18 февраля

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Власти Московской области рассчитывают убрать с дорог весь выпавший снег к 18 февраля. Об этом сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик в ходе совещания с зампредами правительства и главами городских округов в понедельник.

"Мы должны <...> в течение пяти суток обеспечить вывоз снега, потому что сегодня это самая сложная задача, учитывая тот объем снежного покрова, который выпал в период снегопада. Тем не менее, ставим себе задачу весь снег вывезти с дорог не позднее 18 февраля", - сказал Гержик.

Он добавил, что в период снегопада в Московской области выпало от 50 см до 74 см снега. В течение трех дней дорожно-транспортные и коммунальные службы работали в круглосуточном режиме. Для контроля за состоянием территорий Подмосковья после снегопада был создан специальный штаб, который следил за всеми этапами уборки снега.

"Всего работало 6,2 тыс. [единиц спецтехники] и 28 тыс. рабочих, которые выполняли свою работу по уборке снега. Мы готовились заранее и задействовали на 15% больше рабочих и техники, чем обычно. То есть мобилизовали все ресурсы", - добавил министр.