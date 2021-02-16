Свыше 40 тыс. человек сдадут в 2021 году ЕГЭ в Подмосковье

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в 2021 году на территории Московской области напишут более 40 тыс. человек. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования Подмосковья.

"Свыше 40 тыс. ребят из Подмосковья подали заявление на сдачу ЕГЭ в этом году, из них более 35 тыс. ребят - выпускники текущего года, остальные - выпускники прошлых лет", - приводятся в сообщении слова министра образования Московской области Ирины Каклюгиной.

Она напомнила, что ЕГЭ в этом году будут сдавать только те, кто поступает в вуз. Остальные будут сдавать государственный выпускной экзамен по русскому и математике. "Все испытания в регионе будут проходить со строгим соблюдением мер безопасности - это особенно важно", - отметила Каклюгина.

В министерстве напомнили, что в этом году ЕГЭ пройдет с 31 мая по 2 июля.