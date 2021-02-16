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Таможенную академию и 12 отделений Сбербанка проверяют в Люберцах из-за угрозы взрыва

Сейчас в зданиях работают кинологи

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Специалисты экстренных служб проверяют таможенную академию и 12 отделений Сбербанка в Люберцах после сообщения с угрозой взрыва. Об этом ТАСС во вторник сообщил источник в экстренных службах.

"Поступило сообщение от неизвестного о том, что в Люберцах, помимо техникума экономики и права, взрывные устройства заложены в таможенной академии и 12 отделениях Сбербанка. На месте работают специалисты, информация проверяется", - сказал собеседник агентства.

Ранее во вторник были "заминированы" здания Российского нового университета, Института дополнительного профессионального образования работников соцсферы в Москве и техникум экономики и права в Люберцах. Сообщения с угрозами взрыва поступили по электронной почте. Из университета эвакуированы 1,5 тыс. человек. Кроме того, в связи с угрозой взрыва эвакуированы посетители Останкинской башни в Москве.

Все здания сейчас проверяют кинологи на наличие взрывных устройств.

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