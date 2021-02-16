МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Смертность на дорогах Московской области в 2020 году снизилась на 8,3%, а количество ДТП - на 9,3%, говорится в сообщении Росавтодора.

"Главный результат работы по ликвидации очагов аварийности в Московской области: количество ДТП сократилось на 9,3%, число погибших - на 8,3%, а пострадавших - на 10,9% по сравнению с предыдущим годом. В 2021 году эта работа продолжится", - отмечается в сообщении.

В Росавтодоре уточнили, что в 2020 году на дорогах Подмосковья было установлено 13,9 км металлического барьерного ограждения по краю проезжей части, 47,7 км - по оси проезжей части и 8,25 км пешеходного ограждения. Также по краю проезжей части на протяжении 7,8 км методом фрезерования нанесли продольные шумовые полосы.

"На потенциально опасных участках дорожные службы разместили 365 новых дорожных знаков, на пересечениях и примыканиях дорог - 5 светофорных объектов, еще 16 пешеходных светофоров установили с кнопкой вызова. Еще 13 светофорных объектов оборудовали LED-подсветкой", - рассказали в дорожном агентстве.

Кроме того, на участках протяженностью 2,3 км были смонтированы противоослепляющие экраны, добавили в Росавтодоре.