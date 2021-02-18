Водителей Подмосковья призвали пересесть на общественный транспорт в выходные из-за снега

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области рекомендует отказаться от поездок на личном транспорте в выходные в связи с прогнозом снегопада и гололедицы.

"На территории Московской области синоптики прогнозируют неустойчивую погоду в ближайшие несколько дней. В ночь на субботу температура может понизиться до -30 градусов, а затем повыситься до -10 градусов днем. Пока сложно точно определить погоду на праздничных выходных, так как выходит очередной циклон, который может принести кратковременное повышение температуры и снегопад, но не такой сильный, как был накануне. На дорогах возможна гололедица. <...> Призываем водителей по возможности отказаться от поездок на личных автомобилях и воспользоваться общественным транспортом. Не паркуйте машины на проезжей части. Это позволит не ухудшать дорожно-транспортную ситуацию, избежать заторов и ДТП, а дорожным и коммунальным службам выполнить работы по уборке территории", - говорится в сообщении.

Также в министерстве отметили, что в течение выходных и праздничных дней жителей региона ожидают скачки атмосферного давления. Каждые сутки показатели барометров будут меняться почти на 10 мм ртутного столба, что может негативно сказаться на самочувствии метеозависимых людей. В такие дни следует отказаться от физической нагрузки, избегать переутомления и стрессов.