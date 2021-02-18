Более 300 отделений "Почты России" обновят в Подмосковье к осени

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Свыше 300 отделений "Почты России", расположенных в Московской области, приведут в порядок к осени текущего года. Соответствующее соглашение заключили власти Подмосковья и руководство компании, сообщила в четверг пресс-служба губернатора и правительства региона.

"К осени в Подмосковье приведут в порядок свыше 300 почтовых отделений, чтобы жителям было комфортно пользоваться их услугами. Более половины - силами Московской области. Такое соглашение подписали губернатор Андрей Воробьев и гендиректор "Почты России" Максим Акимов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во всех отделениях "Почты России" планируется установить кондиционеры, тепловые завесы, новую мебель, современное оборудование, видеонаблюдение, сигнализацию. Кроме того, в помещениях проведут ремонтные работы, а старые пункты переедут в современные здания. По данным пресс-службы, также на территории Подмосковья планируется открыть еще 10 отделений и установить 135 постоматов.

"Цель соглашения - обеспечить перемены в том, что волнует огромное количество людей. На почту только в это небольшое отделение приходят каждый день 70-150 человек. Посылки, различные услуги, письма, корреспонденция - все можно получить здесь. Мы подписали программу, цель которой - обновить, сделать абсолютно современными отделения "Почты России", чтобы было комфортно, удобно. <...> Я очень рассчитываю, что в сентябре мы сможем отчитаться перед жителями", - приводятся в сообщении слова Воробьева.