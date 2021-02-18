Движение по МКАД закроют 20-22 февраля для грузовиков свыше 12 тонн

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Транзитное движение большегрузного транспорта массой свыше 12 тонн будет перенаправлено с дорог Подмосковья и МКАД на Центральную кольцевую автомобильную дорогу (ЦКАД) с 20 до 22 февраля. Об этом сообщается в четверг в Telegram-канале Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

"Москва и Подмосковье приняли совместное решение о переключении транзита грузовиков свыше 12 тонн с дорог Московской области и МКАД на ЦКАД. Мера сократит транзитные поездки и освободит МКАД и другие важные для жителей Подмосковья и Москвы магистрали", - говорится в сообщении.

Ограничения для большегрузов массой свыше 12 тонн начнут действовать с 9:00 20 февраля до 9:00 22 февраля. Они не смогут проехать транзитом через МКАД и по дорогам Подмосковья в границах малой бетонки А-107. Для грузовиков с действующими пропусками ничего не изменится. Проверить пропуск можно на сайте или по телефону 32-10.

"Минтранс Подмосковья призывает водителей и владельцев большегрузного транспорта учитывать данные ограничения и заранее планировать маршруты движения, используя ЦКАД или бетонные кольца А-107 и А-108", - добавляется в материале.