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Более 2,5 тыс. жителей Подмосковья привились от COVID-19 в клубах "Активного долголетия"

Желающим пройти вакцинацию нужно обратиться в администрацию клуба или в управление соцзащиты

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Свыше 2,5 тыс. человек старше 65 лет в Подмосковье сделали прививку от коронавируса в клубах "Активного долголетия". Об этом сообщили в субботу в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области.

"Люди старшего возраста тяжелее переносят болезнь, поэтому мы делаем акцент на необходимости вакцинироваться от COVID-19 жителям 65+. Мы знаем, что многие из них посещают клубы "Активного долголетия". Сделать прививку в клубе без необходимости ехать в медучреждение - это удобно. Уже более 2,5 тысячи человек воспользовались этой возможностью", - приводятся в сообщении слова министра здравоохранения Московской области Светланы Стригунковой.

В пресс-службе добавили, что население старшего возраста может вакцинироваться от коронавирусной инфекции в 46 клубах "Активного долголетия" по всему Подмосковью. Вакцинация осуществляется препаратом "Спутник V".

"Вакцинацию осуществляют сотрудники поликлиник. Чтобы пройти вакцинацию в клубе "Активного долголетия", необходимо заранее обратиться в администрацию клуба или в управление соцзащиты. Сотрудники внесут заявителя в список", - говорится в сообщении.

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РоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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