Длина пробок на МКАД уменьшилась на 40% после ввода ограничений на транзит грузовиков

МОСКВА, 20 февраля, /ТАСС/. Протяженность заторов на МКАД сократилась на 40% после ввода ограничений на транзитный проезд грузовиков с массой более 12 тонн. Об этом сообщается в субботу в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"С 09:00 действует запрет на проезд по МКАД грузовиков больше 12 тонн без пропуска. И у нас уже есть промежуточные результаты перевода транзитных грузовиков на ЦКАД: количество грузовиков на МКАД снизилось на 15%; длина заторов на МКАД сократилась на 40% по сравнению с позапрошлой пятницей - еще до снегопадов", - говорится в публикации.

Там уточняется, что на подъездах к Москве сейчас дежурят сотрудники ГИБДД и ЦОДД, они помогают водителям выбрать пути для объезда по ЦКАД.

"По сообщениям коллег, никаких проблем ни на ЦКАД, ни у грузовиков на МКАД нет", - отмечается в материале.

В ближайшие два дня по МКАД смогут проехать только грузовики с пропуском. Проверить его статус можно на едином транспортном портале, в приложении "Помощник Москвы", чат-боте @MosTruckBot или по телефону 3210.