Фельдшеры Подмосковья запустили в соцсетях флешмоб накануне профессионального праздника

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Фельдшеры Московской областной станции скорой помощи в преддверии своего профессионального праздника в социальных сетях запустили флешмоб #фельдшеромбыть. Они делятся своими историями, почему выбрали такую профессию, об этом сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе министерства здравоохранения Подмосковья.

"Фельдшером быть - такой флешмоб запустили фельдшеры подмосковной станции скорой медицинской помощи накануне своего профессионального праздника. 21 февраля в России ежегодно отмечается День фельдшера, скорой помощи в том числе. Именно они первыми оказываются там, где нужна помощь медиков. Они первыми берут на себя ответственность за здоровье людей", - говорится в сообщении.

Заместитель главного врача Московской областной станции скорой медицинской помощи Игорь Серебренников отметил, что в Подмосковье работают около 4 тыс. фельдшеров. За смену одна бригада совершает от 10 до 13 выездов.

"Фельдшеры Московской областной станции скорой помощи начали выкладывать в социальных сетях свои истории о том, почему именно эту профессию они выбрали делом жизни. Здесь и истории любви, и истории целых династий, и истории спасений. К утру праздничного дня во флешмобе #фельдшеромбыть уже приняли участие более 120 сотрудников областных подстанций. Присоединились и коллеги из других регионов", - добавили в пресс-службе.