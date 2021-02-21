Более 2,3 тыс. единиц техники вывели на уборку дорог в Подмосковье из-за снегопада

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Дорожные службы Московской области перешли на усиленный режим работы из-за снегопада. В очистке дорог задействовано более 2,3 тыс. единиц спецтехники и почти 2,7 тыс. человек. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба Минтранса Подмосковья в своем Telegram-канале.

"Дорожные службы переведены на усиленный режим работы на подведомственных дорожных объектах. В уборке дорог сейчас задействовано более 2,3 тыс. единиц техники и почти 2,7 тыс. человек, при необходимости будут задействованы дополнительные ресурсы", - сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик, слова которого приводятся в сообщении.

Он отметил, что в приоритетном порядке обработка противогололедными материалами и очистка проезжей части ведется на вылетных магистралях, подъездных дорогах к объектам социальной инфраструктуры, маршрутах общественного транспорта, а также дорогах, которые обеспечивают передвижение экстренных служб.

Коммунальные службы Подмосковья также перешли на усиленный режим работы. В уборке дворов, общественных территорий задействовано более 1,6 тыс. единиц техники и свыше 15 тыс. дворников.

В Минтрансе отметили, что пик снега ожидается в 15:00. Синоптики прогнозируют, что в Московском регионе выпадет до 3-5 см снега. В настоящее время наблюдается выпадение осадков в виде небольшого снега на всей территории области, наиболее интенсивно снег идет на северо-западе области.