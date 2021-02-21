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В МЧС предупредили о гололеде в Подмосковье до конца суток

Водителей призвали соблюдать скоростной режим

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Главное управление МЧС России распространило экстренное предупреждение о гололеде и гололедице в Подмосковье до конца суток.

"Согласно прогнозу погоды федерального государственного бюджетного учреждения "Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", в ближайший час 21 февраля с сохранением до конца текущих суток местами по Московской области ожидается гололед, гололедица", - сказали ТАСС в воскресенье в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

В связи с непогодой водителям рекомендуется быть предельно осторожными и внимательными, при движении необходимо соблюдать скоростной режим, управлять транспортным средством осторожно, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние автомобиля и груза, дорожные и природные условия. Пешеходам в МЧС советуют передвигаться осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву, учитывая неровности поверхности.

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