Более 16 тыс. человек задействовали в уборке снега в Подмосковье

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Более 16 тыс. человек участвуют в уборке снега в Подмосковье, за прошедшие сутки они очистили и обработали реагентами в Подмосковье около 18 тыс. км дорог. Об этом сообщается в Telegram-канале областного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.

"По поручению губернатора Андрея Воробьева все службы продолжают работу в усиленном режиме в связи со снегом и понижением температуры. За прошлые сутки местами по области выпало от 5 до 7 см снега. Вчера в МО (Московской области) очистили от снега порядка 18 тыс. км дорог, расчищено и обработано реагентами 25 млн кв. м дворов и общественных пространств. В уборке дорог и дворов сегодня задействовано: порядка 4 тыс. единиц спецтехники, свыше 16 тыс. дворников и дорожных рабочих", - говорится в сообщении.

Как отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик, для обеспечения безопасного проезда по автомобильным дорогам сначала ведется очистка от снега проезжей части по основному ходу, затем очищаются остальные полосы и в последний момент - обочины. После очистки проезжей части начинается обработка противогололедными материалами. Работы проводятся в несколько циклов.

"Наш приоритет - обеспечить безопасный проезд по основным дорогам, вылетным магистралям, подъездам экстренных служб, маршрутам общественного транспорта, дорогам между населенными пунктами. Затем начинается очистка и обработка остальных дорог, где интенсивность движения около 200 автомобилей в сутки. Дорожные службы продолжают работы по очистке от снега и обработке противогололедными материалами улично-дорожной сети. Прошу жителей отнестись с пониманием к работе дорожных и коммунальных служб", - сказал Гержик.

В свою очередь министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин добавил, что в Подмосковье расчистили 99% дворовых территорий с начала прошедших снегопадов и работы продолжаются, поскольку местами в регионе идет снег.

"Минтранс МО просит автомобилистов минимизировать поездки на личном транспорте, не выезжать на дороги в сильный снег", - заключается в сообщении.