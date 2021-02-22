Морозы до 35 градусов ударят в Московской, Рязанской областях в ночь на 23 февраля

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Морозы до 35 градусов прогнозируются в Московской и Рязанской областях в ночь на вторник. Такая температура на 15 градусов ниже нормы, она характерна для Салехерда, а не для данных регионов, сказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Выпущено даже штормовое предупреждение по Московской и Рязанской областям о достижении 35-градусных отметок мороза во вторник ночью. Это очень низкие температуры. В самой Москве температура прогнозируется 25-28 градусов мороза", - сообщил он.

По словам Вильфанда, днем в названных регионах столбик термометра не поднимется выше 15 градусов мороза.

Однако погода не будет доставлять дискомфорта, а, напротив, будет радовать жителей Московской и Рязанской областей. "Есть позитивные факторы: будет солнечно, морозно, чистое и голубое небо. Воздух сухой, ветра почти не будет. Погода не будет вызывать негативных эмоций, она будет приятной. Красивый, морозный, суровый день", - пояснил Вильфанд.