Минтранс Подмосковья призвал водителей быть внимательнее из-за морозов до 35 градусов

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Автомобилистов и пешеходов в Подмосковье просят быть аккуратными на дорогах из-за сильных морозов в регионе ночью и утром 23 февраля, сообщается в понедельник в телеграм-канале Министерства транспорта Московской области.

"Минтранс Подмосковья просит автомобилистов и пешеходов быть аккуратными на дорогах. По возможности, оставаться дома. Если вы решили выехать на авто, то убедитесь в готовности машины к таким погодным условиям", - говорится в сообщении.

Ранее синоптики предупреждали, что 23 февраля в регионе ожидается рекордный за последние 65 лет мороз. Так, с 01:00 мск до 10:00 мск 23 февраля местами в Подмосковье ожидается сильный мороз с температурой воздуха -35 градусов и ниже. Жителей региона призывают быть осторожными и в случае необходимости звонить по номерам: 01, 101, 112.