В Подмосковье водителей призвали быть более внимательными из-за гололедицы

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Водителям Подмосковья рекомендовали соблюдать правила дорожного движения и быть более внимательными из-за гололедицы. Об этом сообщается в Telegram-канале министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

"Сегодня до конца дня на территории региона пройдет небольшой снег. Максимальная температура воздуха составит минус 17 - минус 12 градусов, ветер южный 5-10 м/с, на дорогах возможна гололедица. <...> Пожалуйста, будьте внимательными на дорогах. Не спешите и соблюдайте ПДД", - говорится в сообщении.

Жителей также предупредили о том, что в ближайшие дни ожидаются резкие скачки температуры до плюсовых отметок. По прогнозам, в последние выходные февраля начнется слабая оттепель, но март все равно встретит морозами.

Дорожные и коммунальные службы продолжают работы во дворах и на дорогах региона для обеспечения безопасного и комфортного передвижения.