Жители Подмосковья смогут оформить права на недвижимость в других регионах

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Услуга по оформлению прав на недвижимость, расположенную в других регионах, появилась в 30 многофункциональных центрах (МФЦ) Московской области. Об этом в среду сообщила пресс-служба Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.

"В 30 МФЦ Московской области появилась новая подуслуга Росреестра - теперь жители могут оформить права не только на подмосковную недвижимость, но и на объекты в других регионах", - говорится в сообщении.

Для получения услуги необходимо воспользоваться сервисом предзаписи на региональном портале госуслуг. В сервисе нужно выбрать МФЦ, записаться на получение услуги "Регистрация прав и кадастровый учет недвижимости за пределами Московской области", выбрать дату и время для посещения МФЦ и подтвердить прием. Услугой могут воспользоваться физические и юридические лица.

"Самыми востребованными услугами в МФЦ Московской области являются услуги Росреестра. Только в 2020 году многофункциональные центры оказали порядка 3 млн таких услуг. Для того, чтобы сделать оформление прав на недвижимость еще удобнее, мы расширили возможности подмосковных МФЦ. Теперь заявители могут зарегистрировать права и поставить на кадастровый учет недвижимость, расположенную в других регионах", - привели в пресс-службе слова министра государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Максима Рымара.